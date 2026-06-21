Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası termal drone destekli aramayla bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren termal drone destekli arama çalışması sonucu sağ bulundu.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Çınarcık'ta ikamet eden 80 yaşındaki Alzheimer hastasının sabah saatlerinden itibaren evine dönmediği bildirildi.



Bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma, jandarma, polis ve 5 farklı sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



Yaklaşık 6 saat süren arama faaliyetleri sonucunda AFAD ekiplerinin kullandığı termal drone çalılık alanda ısı kaynağı tespit etti. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları kontrolde kayıp kişiyi sağ buldu.



Bulunduğu alandan alınan Alzheimer hastası, sağlık kontrolleri için ekiplere teslim edildi.

