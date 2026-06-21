Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması

        Benzer Haberler

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutukland...
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutukland...
        Yalova'da kayıp alzaymır hastası kadın termal dron ile bulundu
        Yalova'da kayıp alzaymır hastası kadın termal dron ile bulundu
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Yalova'da YKS heyecanı Yanlış okula gelen öğrenci son dakikada okuluna yeti...
        Yalova'da YKS heyecanı Yanlış okula gelen öğrenci son dakikada okuluna yeti...
        Yalova'da meyve veren bonsai dutun hasadı yapıldı
        Yalova'da meyve veren bonsai dutun hasadı yapıldı