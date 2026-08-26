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        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te pencereden düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te pencereden düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Apartmanın güvenlik kamerasına ait görüntülerde, olayın ardından hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tut'un kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen olay anında odada bulunan diğer sanık Sultan Nur Ulu yer alıyor.

        Kamera kaydındaki saat bilgisine göre 01.43 sıralarında bina girişine gelen Gülter'in polis ekipleriyle konuştuğu, daha sonra merdivenlerden daireye çıktığı anlar görüntülere yansıyor.

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        Görüntülerde, Tut'un düşmesinin ardından Gülter ile Ulu'nun yaşadığı hareketlilik ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi de yer alıyor.

        - Olay

        Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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        Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

        Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Davanın 1 Ekim'de görülmeye başlanacağı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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