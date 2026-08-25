Yalova'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 21:09 Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Bedri Erbey idaresindeki 34 BV 6870 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı hafif yaralı sürücü, Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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