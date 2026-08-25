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        Yalova'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Yalova'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Bedri Erbey idaresindeki 34 BV 6870 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı hafif yaralı sürücü, Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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