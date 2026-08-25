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        Yalovalı çiftçiler yapay zekayla üretim yapacak

        Yalova Ziraat Odası ile TABİT arasında yapılan işbirliği kapsamında, Yalovalı çiftçiler tarımsal üretimde yapay zeka teknolojisinden yararlanabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Yalovalı çiftçiler yapay zekayla üretim yapacak

        Yalova Ziraat Odası ile TABİT arasında yapılan işbirliği kapsamında, Yalovalı çiftçiler tarımsal üretimde yapay zeka teknolojisinden yararlanabilecek.

        Geliştirilen AgriGO.AI sisteminin desteğiyle üreticiler ürün yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama ve gübreleme, meteorolojik riskler ve hasat zamanı gibi konularda bilgi ve yönlendirmeye ulaşabilecek.

        Sistemin önemli bir özelliği ise çiftçilerin yeni bir uygulama indirmesine gerek kalmadan WhatsApp üzerinden AgriGO.AI'a erişebilmesi olacak.

        Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş birliğinin Yalova tarımı açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

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        Çiftçilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Beşli, Yalova'daki tarım parsellerinin önemli bölümünün küçük ölçekli olduğunu ifade etti.

        Beşli, "Çiftçimizin sahip olduğu alandan en yüksek verimi ve en yüksek değeri elde etmesi büyük önem taşıyor. Süs bitkileri, kesme çiçek, kivi, aronya, Trabzon hurması, sebze ve meyve gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz var. Bu üretim yapısında doğru zamanda alınan doğru karar, çiftçimizin hem verimini hem de kazancını doğrudan etkiliyor." dedi.

        - Çiftçi sorusunu WhatsApp'tan iletebilecek

        AgriGO.AI'ın kullanım kolaylığının çiftçiler açısından önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Beşli, sistemin günlük hayatta kullanılan WhatsApp üzerinden erişilebilir olacağını kaydetti.

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        Beşli, çiftçilerin tarımsal bir sorunla karşılaştığında sorularını doğal bir dille sisteme yöneltebileceğini, gerektiğinde tarlada veya bahçede karşılaşılan sorunlara ilişkin fotoğrafların da gönderilebileceğini belirtti.

        Sistemin yalnızca soru-cevap mantığıyla çalışmadığını vurgulayan Beşli, AgriGO.AI'ın tarımsal bilgi, yapay zeka, meteorolojik veriler, uydu görüntüleri ve farklı veri kaynaklarını bir araya getirdiğini söyledi.

        Beşli, teknolojinin hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama ve gübreleme, meteorolojik riskler ve hasat zamanının belirlenmesi gibi üretimin farklı aşamalarında çiftçilere destek olmasının amaçlandığını aktardı.

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        - "Hedefimiz çiftçinin kazancını artırmak"

        Girdilerin doğru kullanımının öncelikleri olduğunu vurgulayan Beşli, şunları kaydetti:

        "Üretim hatalarının ve kayıpların azaltılması, hastalık ve zararlılara daha erken müdahale edilmesi, gübre ve diğer tarımsal girdilerin daha doğru kullanılması bizim için çok önemli. Birim alandan daha yüksek verim ve kalite elde edilmesiyle birlikte çiftçimizin maliyetlerini daha iyi yönetmesini ve karlılığını artırmasını hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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