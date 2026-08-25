Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü mesajı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Usta, mesajında Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin Anadolu'daki tarihi yürüyüşünün en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Sultan Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusunun 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te kazandığı zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını ifade eden Usta, zaferin Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını ve bu toprakların kalıcı bir Türk yurdu haline gelmesini sağladığını kaydetti.

Malazgirt'te ortaya konulan cesaret, kararlılık, inanç ve yüksek mücadele ruhunun asırlar boyunca milletin istiklal ve istikbal yolculuğuna ilham verdiğini belirten Usta, şunları ifade etti:

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"Anadolu'yu vatan kılan bu ruh Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Milli Mücadele'den Cumhuriyetimize uzanan tarihi süreçte milletimizin en güçlü dayanaklarından biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı birlik ve beraberlik içerisinde korumak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır."