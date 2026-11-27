Yalova'da organik tarım danışmanı Soner Taştan, tarımsal üretimde plansız ürün tercihlerinin çiftçileri ekonomik kayıplarla karşı karşıya bıraktığını belirterek, üreticilerin popüler ürünler yerine bölgenin iklimine, toprak yapısına ve pazar şartlarına uygun ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Yalova'da meyve fidanı üretimi ve satışı gerçekleştiren Bitkifidan.com yöneticisi Soner Taştan, Türkiye genelinde üreticilere fidan temininin yanı sıra ekim, dikim, ilaçlama ve hasat süreçlerinde ücretsiz danışmanlık desteği verdiklerini ifade etti. Tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara değinen Taştan, özellikle son yıllarda popüler hale gelen ürünlerin farklı bölgelerde yeterli araştırma yapılmadan yetiştirilmeye başlanmasının üreticileri zor durumda bıraktığını dile getirdi.

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"Aronya üreticisi ürününü satacak pazar bulamıyor"

Türkiye'de tarımsal üretimin belirli havzalara ayrılması gerektiğini savunan Taştan, her ürünün her bölgede yetiştirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Ülkemizin tarım havzalarına ayrılıp belli ürünlerin belli bölgelerin dışına çıkmaması gerekiyor. Böyle olursa hem ürün takibi hem rekolte takibi hem de satış açısından daha kolay ve takip edilebilir bir sistem oluşturulur" dedi. Yalova aronyasının Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilmeye başlandığını ancak üreticilerin hasat döneminde pazara ulaşmakta güçlük çektiğini anlatan Taştan, 10, 15, 20 hatta 50 dönüm alanda aronya yetiştiren üreticilerden ürünlerini nereye satacaklarına ilişkin sorular aldıklarını söyledi. Taştan, üreticilerin yalnızca bir ürünün popüler olmasına bakarak yatırım yapmaması gerektiğini vurgulayarak, geleneksel tüketim alışkanlıkları ve ürünün pazardaki karşılığının da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

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"Badem ve hünnap gibi alternatifler değerlendirilmeli"

Ürün seçiminde bölgenin özelliklerinin belirleyici olması gerektiğini ifade eden Taştan, üreticilerle görüşmelerinde öncelikle arazinin bulunduğu bölgeyi, toprak yapısını ve sulama imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti. Taştan, badem, hünnap ve mürdüm eriği gibi ürünlerin bazı bölgelerde alternatif olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

"Yaban mersini yetiştiriciliğinde pH uyarısı"

Son dönemde popülerliği artan yaban mersini yetiştiriciliğine de değinen Taştan, bu bitkinin her toprakta yetişmediğine dikkati çekti. Yaban mersini için 4,55,5 pH aralığında toprak gerektiğini belirten Taştan, toprak analizi yapılmadan geniş alanlarda dikim gerçekleştirilmesinin risk taşıdığını ifade ederek, "Her ürün her yerde olacak diye bir kaide yok. Her ürün para ediyor diye ömür boyu para edecek diye bir kaide de yok. Üreticilerimizin popülerlik yerine uygulanabilirliği dikkate alması gerekiyor" diye konuştu.

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Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımına dikkat çekti

Tarımsal girdilerin doğru zamanda kullanılmasının önemine de değinen Taştan, mevsimsiz uygulanan gübre, ilaç ve hormonların bitkiye beklenen faydayı sağlamadığı gibi doğaya da zarar verebildiğini söyledi. Bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde gübreleme yapılması gerektiğini kaydeden Taştan, bitkinin gelişim dönemi sona erdikten sonra bilinçsizce azot verilmesinin fayda sağlamadığını, toprak florası ve doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. İklim, toprak ve su şartlarının zaman içerisinde değiştiğini ifade eden Taştan, üreticilerin geçmişten gelen alışkanlıklarla hareket etmek yerine güncel şartları ve uzman görüşlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.