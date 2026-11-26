ONUR ERDİK - Down sendromlu masa tenisi sporcusu Hamza Dönmez, Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma seçilerek uluslararası başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle yaşayan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan 19 yaşındaki Hamza Dönmez, 2018'de başladığı masa tenisinde bugüne kadar çeşitli dereceler elde etti.

Hamza Dönmez, ilk Türkiye şampiyonluğunu 2019'da Antalya'da düzenlenen organizasyonda elde etti. 2020'de aynı organizasyonda şampiyonluğunu koruyan genç sporcu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 2022'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci, 2023'te de üçüncü oldu.

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2024'te yeniden Türkiye şampiyonluğuna ulaşan sporcu, 2025'te derece elde edemedi. Bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda beşinci olan Hamza Dönmez, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BURFAŞ B Cafe'de barista olarak çalışan milli sporcu, haftanın 3 günü antrenman yapmak için Yalova'ya gidiyor.

Antrenör Anıl Arar yönetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, 28 Kasım-2 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Türk Devletleri Topluluğu Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Anıl Arar, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır Hamza Dönmez ile çalıştıklarını, sporcusunun Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra farklı dereceler elde ettiğini söyledi.

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Sporcusunun bu yıl zorlu rakiplerle mücadele ederek Türkiye beşincisi olduğunu belirten Arar, Hamza'nın milli takıma seçilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Antalya'daki şampiyonada Hamza'dan altın madalya beklediğini belirten Arar, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız güzel devam ediyor. Hamza çok özverili. Bu yıl milli takıma girdi. Bundan sonra milli takımda kalıcı olmayı ve dünya klasmanında dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Şu an ilk hedefimiz Antalya'da birincilik almak."

- "İnşallah milli takımda kalıcı olurum"

Milli sporcu Hamza Dönmez, masa tenisinde başarılı sonuçlar elde etmek için yoğun çalıştığını belirterek, dünya şampiyonluğu hedeflediğini dile getirdi.

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Antrenmanlarının iyi gittiğini anlatan Hamza, "Hedefim hem dünya şampiyonu olmak hem de gelecekteki hayatımı kurabilmek. İnşallah milli takımda kalıcı olurum." dedi.

Hamza'nın annesi Suzan Dönmez ise oğlunun milli takıma seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Oğlunun spor hayatında önemli zorluklarla karşılaştığını ve milli takıma seçilebilmesi için ailece mücadele ettiklerini belirten Dönmez, "Hamza güzel dereceler aldı ve milli takıma seçildiği için çok mutluyuz. Hocamızla beraber daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Oğlumun dünya şampiyonalarına katılmasını temenni ediyorum. Bir anne olarak kendisiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Dönmez, oğluna desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.