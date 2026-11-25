Binada meydana gelen balkon çökmesine ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, incelemelerin ardından bina sakinlerine bilgilendirme yaptı.

Yalova'da bir binanın 6. katındaki daireye ait balkonun bir kısmında çökme meydana geldi.

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