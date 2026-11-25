Yalova'da bir apartmanın 6. kat balkonu çöktü
Yalova'da bir binanın 6. kat balkonunda çökme meydana geldi.
Yalova'da bir binanın 6. kat balkonunda çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan apartmanın, 6. kat balkonunda çökme meydana geldi. Olayın gece geç saatlerde meydana gelmesi faciayı önledi. Balkondaki inşaat demirlerinde kopan beton parçaları kaldırımın üzerine düştü. O sırada bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD arama ve kurtarma ekibi, 1 kentsel arama kurtarma aracı ve 4 personel olay yerine sevk edildi. Olay yerinde emniyet ekipleriyle koordineli şekilde yapılan ilk değerlendirmelerde bina sakinlerine gerekli bilgilendirme yapıldı.
Binaya ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
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