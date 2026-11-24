Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki derenin taşması sonucu 3 vatandaş bölgede mahsur kaldı. Vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.

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