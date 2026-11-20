Yalova Valiliği himayelerinde, Altınova Belediyesi ile Çobankale Kazı Başkanlığı ve Altınova Su Altı Kazı Başkanlığı arasında iki ayrı yardım protokolü imzalandı. Protokollerle bölgedeki arkeolojik kazı çalışmalarına destek sağlanması hedefleniyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına yönelik iki ayrı yardım protokolü imzalandı.

Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni, Vali Ahmet Hamdi Usta'nın himayelerinde düzenlendi. Törende Altınova Belediyesi ile Altınova Su Altı Kazı Başkanlığı ve Çobankale Kazı Başkanlığı arasında ayrı ayrı yardım protokolleri imza altına alındı.

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Törende konuşan Vali Usta, Yalova'nın tarihinin çok eski dönemlere uzandığını belirterek, bugün imzalanan protokollerle bu tarihi mirasın somut çalışmalarla ortaya çıkarılmasına katkı sunacaklarını söyledi. Belediye başkanının ve ilgili il müdürünün gayretlerine teşekkür eden Usta, valilik olarak belediye, bakanlık ve kazılarda görev alan arkeologlarla akademisyenlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kazı çalışmalarının Yalova ve Altınova'ya özellikle turizm açısından olumlu katkılar sağlayacağını dile getiren Usta, protokollerin hayırlı olmasını diledi.

Çobankale'de surların restorasyonu hedefleniyor

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Çobankale Kazı Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Seçkin, kalenin eski İstanbulİznik yolu üzerinde önemli bir konumda bulunduğunu ve tarihi olaylara tanıklık ettiğini belirtti.

Çobankale'nin yaklaşık 20 bin metrekarelik iç kale hacmine sahip olduğunu, dış surlarıyla birlikte 35 bin metrekarelik geniş bir alanı kapsadığını aktaran Seçkin, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde başlatılan çalışmaların beş yıldır sürdüğünü kaydetti.

Bu süreçte surların tamamının açığa çıkarıldığını belirten Seçkin, kale içerisindeki sarnıç, şapel ve konut alanlarında da kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Kale içindeki yerleşim alanlarının önemli ölçüde ortaya çıkarıldığını anlatan Seçkin, bundan sonraki süreçte restorasyon, konservasyon ve henüz gün yüzüne çıkarılmamış yapıların ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Ortaya çıkarılan alanlara ilişkin projelerin Koruma Kurulu onayından geçtiğini belirten Seçkin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan projeler kapsamında surların restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilikten destek beklediklerini dile getirdi.

Su altı ve kara kazıları sürüyor

Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz ise Hersek Lagünü çevresinde hem kara hem de su altı kazılarının yürütüldüğünü belirtti.

Lagünün kuzeyinde Dedelertepe olarak bilinen bölgede Helenopolis Antik Kenti'ne ait kalıntıların ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gündüz, lagünün güneyinde ise Türkiye'de gerçekleştirilen üç su altı kazısından biri olan Limnae Antik Kenti ve Kibatos (Civetot) Kalesi'ne ait su altı kalıntılarını gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

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Su altı kalıntılarının 2018 yılında Altınova ve Yalova'da gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında tespit edildiğini belirten Gündüz, bölgenin Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı sınırları içerisinde bulunması nedeniyle güvenli bir çalışma alanı sunduğunu ifade etti.

Helenopolis Antik Kenti'nin tarihi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündüz, yerleşimin Helenistik dönemden itibaren iskân gördüğünün kazılarla ortaya çıkarıldığını kaydetti. Tarihi kaynaklarda özellikle Bizans döneminde önemli bir yer tutan Helenopolis'in, İmparator Konstantin'in annesi Helena'nın doğum yeri olarak bilindiğini aktardı.

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Lagünün güneyindeki su altı kalıntılarının ise 1096 yılında Haçlıların Anadolu'ya gelişleri sırasında kurdukları üslerden biri olarak bilinen Kibatos Kalesi ile bağlantılı olduğunu belirten Gündüz, çalışmalarla bölgenin geçmişine ışık tutulduğunu ifade etti.

İmzalanan iki ayrı yardım protokolüyle Çobankale ve Hersek Lagünü çevresindeki arkeolojik çalışmaların desteklenmesi, Yalova'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve bölgenin kültür turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Protokole Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ebubekir Fatih Bayram, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Prof. Dr. Selçuk Seçkin ve Doç. Dr. Serkan Gündüz imza attı.