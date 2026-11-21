Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan tesislerde eğitim ve öğretim yılı ara tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal ilçesindeki turizm tesisleri hareketli günler geçiriyor. Eğitim ve öğretim yılının ara vermesini fırsat bilen aileler bölgedeki turizm tesislerinde tatillerini geçirmeyi tercih ediyor. İlçedeki birçok tesis yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca Tesisleri Müdürü Mustafa Kaba, ara tatil döneminde yaşanan yoğunluğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ara tatilde büyük bir teveccüh var. Hem günübirlik sıcak su, sauna, hamam ve aile banyolarını kullanan misafir sayımızda artış var. Neredeyse günlük 700800 kişiyi sauna, hamam ve aile banyolarımızda ağırlamaktayız. Konaklamamız da iyi. Yüzde 80'lerin üzerinde bir doluluk var" dedi.

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Tarih, sıcak su ve temiz hava bir arada

Termal'in yalnızca kaplıca turizmiyle değil, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Kaba, bölgenin aynı zamanda bir ağaç müzesi niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Hava şartlarının başlangıçta rüzgarlı ve sert olduğunu ancak günlerin güzel geçtiğini ifade eden Kaba, "Günübirlik ziyaret için bol oksijenli, gezmeye ve ziyaret etmeye uygun bir yer. Hem tarih var, hem sıcak su var, hem temiz hava var. Yiyecek içecek hizmetleri sunan yöreye özgü işletmelerimiz bulunuyor. Ayrıca yöresel pazarımız var. Vatandaşlarımız burada kendi ürettikleri ürünleri misafirlerimize sunuyor. Biz mutluyuz, güzel bir dönem geçiriyoruz" diye konuştu.

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Çocuk havuzu yenilendi

Tesislerdeki açık havuz ve çocuklara yönelik düzenlemeler hakkında da bilgi veren Kaba, açık havuzun 22 metreye 11 metre ölçülerinde olduğunu ve 55 santimetre derinliğe sahip bulunduğunu söyledi.

Çocuklar için 50 santimetre derinliğinde ayrı bir havuzun bu yıl yenilenerek yeniden hizmete sunulduğunu belirten Kaba, güvenlik ve hijyen önlemlerinin de titizlikle uygulandığını kaydetti.

Kaba, "Can kurtaranlarımız görev başında. Hem hijyen hem de diğer güvenlik önlemleriyle misafirlerimizin hizmetindeyiz. Allah'a şükür bugüne kadar olumsuz bir şey yaşamadık" ifadelerini kullandı.