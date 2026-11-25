Yalova'da uçurumdan yuvarlanan ATV sürücüsü 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Yalova'nın Termal ilçesinde ATV ile seyir halindeyken uçurumdan yuvarlanan sürücü, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Yalova'nın Termal ilçesinde ATV ile seyir halindeyken uçurumdan yuvarlanan sürücü, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Üvezpınar mevkisinde bir ATV'nin uçuruma düştüğünü gören bölge sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla bölgeden çıkarıldı.
Ambulansla götürüldüğü Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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