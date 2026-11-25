Yalova’nın Termal ilçesinde ATV ile dağlık alanda seyir halindeyken uçuruma yuvarlanan sürücü, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) yapılan ihbar üzerine Üvezpınar mevkiindeki olay yerine AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 3 arazi aracı, 1 adet 8x8 amfibi araç ve 8 personel katıldı. Termal İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uçuruma yuvarlanan vatandaş yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Olay yerinde Yalova UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, güvenli bölgede 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.