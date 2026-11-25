AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insanlık onurunu zedeleyen küresel bir sorun olduğunu belirterek "Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklaması kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanlığında konuşan Şimşek, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışma ve zihniyet değişiminin önemine dikkati çekti.

6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı gibi mekanizmalarla devletin güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Şimşek, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı"nın da 2026-2030 dönemine ilişkin kapsamlı bir yol haritası sunduğunu kaydetti.

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Şimşek, hedeflerinin kadınların güven içinde yaşadığı, haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özyılmaz ile partililer de katıldı.