Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 52-34'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, TSK Rehabilitasyon Merkezi karşısında salondan 93-57 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç da yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

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