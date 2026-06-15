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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 52-34'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, TSK Rehabilitasyon Merkezi karşısında salondan 93-57 galip ayrıldı.

        İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç da yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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