Yalova'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yalova'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Altın, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.



Konuşmanın ardından Jandarma Komando Birliğinin marşıyla devam eden etkinlikte, "jandarma" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.



Protokol üyelerinin jandarma tarafından kurulan stantları gezmesiyle son bulan programa, Vali Vekili Ekrem Çalık, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

