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        Telefon dolandırıcılığından kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Yalova'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Telefon dolandırıcılığından kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Yalova'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, N.B'ye (81) kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

        Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden N.B, altınlarını bozdurmak istedi.

        Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, N.B'yi dolandırılmaktan kurtardı.

        Kuyumcu Sinan İnci, gazetecilere N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk." diye konuştu.

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        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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