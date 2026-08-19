Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte, TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı.

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