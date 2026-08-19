Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı

        Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı

        Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı

        Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi.

        Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte, TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı.

        Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi.

        Selamlama geçişini tamamlayan unsurlar, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit, Seka Park ve Derince güzergahına doğru ilerleyişini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"

        Benzer Haberler

        Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi; kızı Tuğyan ağırlaştırılm...
        Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi; kızı Tuğyan ağırlaştırılm...
        Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış mü...
        Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış mü...
        Engelli derneklerinden Endonezya Büyükelçiliği'nde iş birliği görüşmesi
        Engelli derneklerinden Endonezya Büyükelçiliği'nde iş birliği görüşmesi
        Yalova'da 6 ayda 53 terör operasyonu: 17 tutuklama
        Yalova'da 6 ayda 53 terör operasyonu: 17 tutuklama
        Yalova'da 2026'nın ilk 6 ayındaki güvenlik ve asayiş verileri açıklandı
        Yalova'da 2026'nın ilk 6 ayındaki güvenlik ve asayiş verileri açıklandı