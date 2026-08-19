Türk Yıldızları Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın da vatandaşlarla birlikte gösteri uçuşunu takip etti.

Gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

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