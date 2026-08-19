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        Türk Yıldızları Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Yalova'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Türk Yıldızları Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Yalova'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini ilgiyle izledi.

        Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

        Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın da vatandaşlarla birlikte gösteri uçuşunu takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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