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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da kürek sörfüyle denizde sürüklenen baba ve kızının kurtarılma anı görüntülendi

        Yalova'da kürek sörfüyle denizde sürüklenen baba ve kızının kurtarılma anı görüntülendi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan baba ve kızının sahil güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Yalova'da kürek sörfüyle denizde sürüklenen baba ve kızının kurtarılma anı görüntülendi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan baba ve kızının sahil güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan ve kaybolan Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya'nın, sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu 4 saat sonra Bozburun açıklarında kurtarılma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

        Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri görülüyor.

        - Olay

        Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başlamıştı. T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı SUP boardla​​​​​​​ sürüklenmeye devam etmiş, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edilmişti.

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        Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun açıklarında SUP boarda sarılmış halde bulunmuştu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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