Yalova açıklarında ticari geminin çarptığı tekne battı

Yalova'da ticari geminin çarptığı tekne battı, teknedeki 2 kişi ise denize atlayarak kurtuldu.



Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında Yalova Merkez Dereağzı Limanı açıklarında ticari geminin özel bir tekneye çarptığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin intikal ettirildiği bildirildi.





DİDO isimli özel teknenin battığı, teknede bulunan 2 kişinin denize atlayarak kurtuldukları belirtilen açıklamada, kazazedelerin çevrede bulunan özel tekneler tarafından güvenli şekilde sudan çıkarıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.





Olayın ardından ilgili ticari geminin faaliyetlerine son verildiği, hakkında adli işlemlere başlanan gemi kaptanının ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Batan teknenin bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat, Sahil Güvenlik Komutanlığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan tekneden denize atlayan C.U. ile H.M'nin kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kazazedeler ile yardıma giden teknelerdekilerin ticari geminin personeline tepki gösterdikleri anlar da yer aldı.

