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        Yalova'da 3 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

        Yalova'da yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Yalova'da 3 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

        Yalova'da yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye ele geçirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi Köprüsü Otoyol Jandarma Timi tarafından deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetimde durdurulan bir minibüste kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton midye ele geçirdi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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