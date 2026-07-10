Yalova'da 3 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

Yalova'da yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye ele geçirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi Köprüsü Otoyol Jandarma Timi tarafından deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, denetimde durdurulan bir minibüste kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton midye ele geçirdi.



Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

