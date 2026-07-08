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        Yalova'da bakımdaki gemide meydana gelen patlamaya müdahale edildi

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım için bulunan geminin makine dairesinde yaşanan patlamaya ekipler müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Yalova'da bakımdaki gemide meydana gelen patlamaya müdahale edildi

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım için bulunan geminin makine dairesinde yaşanan patlamaya ekipler müdahalede bulundu.

        Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede bakım amacıyla bulunan yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesindeki tankta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı ve yaralanan olmazken bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

        Yangın kısa sürede söndürülürken, AFAD ekiplerinin gemi içerisinde yaptığı gaz ölçümlerinde çalışılmanın riskli olabileceği değerlendirilerek, gemi bölümleri kapatıldı.

        Aralıklarla gemide ölçüm yapmaya devam edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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