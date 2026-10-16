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        Yalova Adliyesi önünde işlenen cinayete ilişkin 4 sanık hakim karşısında

        Yalova Adliyesi önünde Halis Turan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Yalova Adliyesi önünde işlenen cinayete ilişkin 4 sanık hakim karşısında

        Yalova Adliyesi önünde Halis Turan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer A, Yusuf A, Zübeyir A. ve Mehmet Ş.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Yusuf A, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, Turan'ın evinin çevresinde keşif yaptığı iddiasını kabul etmedi.

        Mehmet Ş.A. ise amcası Ömer A. ile bölgede keşif yapmadıklarını iddia ederek, olay sonrasında farklı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinde kullandığı ifadeleri "hava atmak" amacıyla kız arkadaşlarına söylediğini ileri sürdü.

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        Zübeyir A. da olay günü kardeşi Ömer A. ile Bursa'dan Yalova'ya geldiğini anlatarak, aracın kardeşi tarafından Yalova'ya bir arkadaşının babasının cenazesine katılmak amacıyla istendiğini belirtti.

        Ömer A'nın kendisini daha sonra yeniden adliye önüne çağırdığını iddia eden Zübeyir A, kardeşinin araçtan inerek ateş etmeye başladığını, vurulma anını görmediğini ve korkarak olay yerinden ayrıldığını savundu.

        Araçta bulunan silahın kendisine ait olmadığını öne süren Zübeyir A, elindeki atış artığının nedenini bilmediğini söyledi.

        Halis Turan'ı adliye önünde tabancayla vurarak öldürdüğünü kabul eden Ömer A. ise Turan ailesine başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

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        Cinayeti tek başına işlediğini ve kimsenin kendisine yardım etmediğini öne süren Ömer A, Bursa'da ağabeyi Abdurrahman A'nın öldürüldüğü olayın etkisinden çıkamadığını savundu.

        Ömer A, Halis Turan'ın Yalova'da ifade vereceğini bildiğini anlatarak, olay günü adliyeye geldiğini, daha sonra silahı alarak dışarı çıktığını ve Turan'ı otoparka doğru yürürken gördüğünü belirterek, "Keşke yüzüne konuşsaydım, bunları yapmasaydım. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Sanık avukatları da cinayetin Ömer A. tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

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        - Olay

        Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 26 Eylül 2026'da Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelen Halis Turan (40), aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın (32) silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmıştı.

        - İddianameden

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Ömer A. ile Zübeyir A'nın, Turan'ın adliyeden silahsız çıkacağını değerlendirerek cinayeti planladıkları, diğer sanıklar Yusuf A. ile Mehmet Ş.A'nın ise keşif yapıp bilgi aktararak eyleme yardım ettiği yer almıştı.

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        İddianamede olay günü Ömer A. ve Zübeyir A'nın gece saatlerinde Bursa'dan Yalova'ya geldiği, Halis Turan'ın evinin çevresinde keşif yapıldığı ve adliye çevresinde uzun süre bekledikleri kaydedilmiş, Halis Turan'ın ifade vermek için girdiği adliyeden kısa süre sonra dışarı çıkmasının ardından saldırının gerçekleştiği Ömer A'nın tabancayla ateş ederek Turan'ı öldürdüğü, olay sırasında adliyeye girmek isteyen E.K'nin de yaralandığı ifade edilmişti.

        İddianamede, Ömer A. hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız ateşli silah kullanımından 1 yıldan 3 yıla kadar, silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, kamu malına zarar verme suçundan ise 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenmiş, diğer sanıklar Yusuf A. ve Zübeyir A. hakkında da "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme" suçlaması yöneltilen Mehmet Ş.A'nın da 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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