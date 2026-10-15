Yalova'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İmalathanedeki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin de etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.