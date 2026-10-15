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        Yalova'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Kadıköy beldesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Yalova'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Kadıköy beldesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İmalathanedeki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin de etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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