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        Yalova AFAD'ın yeni müdürü Adem Eşiyok oldu

        Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Adem Eşiyok, görevine başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Yalova AFAD'ın yeni müdürü Adem Eşiyok oldu

        Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Adem Eşiyok, görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığı makamının 15 Ekim 2026 tarihli atama oluru ile atanan Eşiyok, 20 Ekim itibarıyla görevine başladı.

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Adem Eşiyok’u makamında kabul etti. Kabulde Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yönelik hassasiyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında Eşiyok’a bilgi verdi.

        Vali Usta, Eşiyok’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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