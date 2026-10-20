Yalova AFAD'ın yeni müdürü Adem Eşiyok oldu

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Adem Eşiyok’u makamında kabul etti. Kabulde Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yönelik hassasiyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında Eşiyok’a bilgi verdi.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Adem Eşiyok, görevine başladı.

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