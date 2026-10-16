Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma kapsamında Yalova, Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda A.Y, S.Z, T.Ş, F.K, T.B, S.H, H.C. ve E.E.T. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve tablet bilgisayar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.E.T, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        REKLAM

        Diğer şüpheliler S.H, H.C, A.Y, S.Z, T.Ş. ve T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
        Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
        Yalova'da adliye önündeki cinayetin sanıkları hakim karşısında
        Yalova'da adliye önündeki cinayetin sanıkları hakim karşısında
        Yalova Adliyesi önünde işlenen cinayete ilişkin 4 sanık hakim karşısında
        Yalova Adliyesi önünde işlenen cinayete ilişkin 4 sanık hakim karşısında
        Filmler sayesinde okçuluğa ilgi duydu, 'Kültür Miras Taşıyıcısı' olup ünive...
        Filmler sayesinde okçuluğa ilgi duydu, 'Kültür Miras Taşıyıcısı' olup ünive...
        Yalova'da mobilya imalathanesi yandı
        Yalova'da mobilya imalathanesi yandı
        Yalova'da mobilya imalathanesinde yangın
        Yalova'da mobilya imalathanesinde yangın