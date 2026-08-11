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        Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve toplam değeri 4,5 milyon lira olan ziynet eşyaları ile dövizi elden teslim alarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

        Yalova'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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