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        Yalova'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Yalova'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun zor veya cebir kullanarak kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından toplam 32 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

        Ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 24 yıl 2 ay 26 gün ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü de çalışmalarda yakalandı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlünün cezaevlerine teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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