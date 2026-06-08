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        Yalova'da bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Yalova'da psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişinin bıçakla saldırdığı 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:20 Güncelleme:
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        Yalova'da bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Yalova'da psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişinin bıçakla saldırdığı 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.


        Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak üzerinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen K.E.Ç. (45), evinin karşı tarafında daha önce husumet yaşadığı kasapla kavga etti.


        Kavgada arada kalan H.C. ve E.T'yi bıçakla yaralayan şüpheli, müşteki şüpheliler O.Y, E.Ç. ve M.Ç'nin müdahalesi sonrası evine gitti.


        Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, müşteki şüphelilerden biri saldırganın evine elindeki bıçak ve satırlarını fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kasapta oldukları öğrenilen müşteki şüpheliler O.Y, E.Ç. ve M.Ç. ile saldırgan K.E.Ç'yi gözaltına aldı.

        Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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