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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da çöp kamyonu sürücüsü, yanmaya başlayan aracını itfaiyeye götürdü

        Yalova'da çöp kamyonu sürücüsü, yanmaya başlayan aracını itfaiyeye götürdü

        Yalova'da, kullandığı çöp kamyonunda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını itfaiyeye götürüp söndürülmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Yalova'da çöp kamyonu sürücüsü, yanmaya başlayan aracını itfaiyeye götürdü

        Yalova'da, kullandığı çöp kamyonunda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını itfaiyeye götürüp söndürülmesini sağladı.

        Yalova Belediyesi'ne ait çöp aracında, seyir halindeyken yangın çıktı.

        Dumanları fark ederek aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendiren sürücü, bu sayede alevlere kısa sürede müdahale edilmesini sağladı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün çöp kamyonunu itfaiye önüne getirmesi ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği anlar yer aldı.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmasını tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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