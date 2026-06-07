Yalova'da çöp kamyonu sürücüsü, yanmaya başlayan aracını itfaiyeye götürdü

Yalova'da, kullandığı çöp kamyonunda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını itfaiyeye götürüp söndürülmesini sağladı. Yalova Belediyesi'ne ait çöp aracında, seyir halindeyken yangın çıktı. Dumanları fark ederek aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendiren sürücü, bu sayede alevlere kısa sürede müdahale edilmesini sağladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün çöp kamyonunu itfaiye önüne getirmesi ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği anlar yer aldı. Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmasını tamamladı.

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