Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Seçkin Bilici göreve başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tensipleriyle görevlendirilen Seçkin Bilici, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevine başladı.

Üsküdar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bilici, meslek hayatı boyunca Manisa, İzmir, Denizli ve Bilecik'te çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

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