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        Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Seçkin Bilici göreve başladı

        Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Seçkin Bilici, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Seçkin Bilici göreve başladı

        Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Seçkin Bilici, görevine başladı.

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1984 yılında doğan Bilici, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu.

        Üsküdar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bilici, meslek hayatı boyunca Manisa, İzmir, Denizli ve Bilecik'te çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tensipleriyle görevlendirilen Seçkin Bilici, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevine başladı.

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