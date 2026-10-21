Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı'yla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Yalova'da 37 yıl önce Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından hediye edilen Japon Barış Çanı'nın çalınmasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova'da 37 yıl önce Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından hediye edilen Japon Barış Çanı'nın çalınmasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 3 şüpheli tespit edildi.
Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Çalınan Japon Barış Çanı'nı satın alan 3 hurdacı hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem uygulandı.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen çan, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayın kısa sürede aydınlatılmasında gösterdikleri gayret ve titiz çalışmalar dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.
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