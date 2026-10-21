Yalova'da sağanakta tıkanan mazgalı temizleyen kişiyi, Vali Usta ziyaret etti

YALOVA’da geçen hafta etkili olan sağanakta, evinin bulunduğu sokaktaki mazgalı tıkayan yaprakları temizleyen Remziye Kurşun’u (65) ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip çiçek verdi.

Yalova’da sağanağın etkili olduğu 14-15 Ekim tarihlerinde, Remziye Kurşun, kent merkezinde evinin bulunduğu Kazımiye Sokak'taki mazgalın yapraklarla dolduğunu fark etti. Mazgalın başına geçen Kurşun, yağmur suyunun tahliyesini engellememesi için biriken yaprakları temizledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sanal medyada paylaşıldı.

'GURUR DUYDUM'

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Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Remziye Kurşun’u evinde ziyaret etti. Kurşun’a çiçek takdim eden Vali Usta, yağış sırasında gösterdiği duyarlılık nedeniyle de teşekkür etti. Vali Usta, "Yapılan hareket sadece bir mazgal temizliği değildir. O kadar altı dolu bir harekettir ki bize kim olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek olması gereken bu hareketle gurur duydum ve mutlu oldum” diye konuştu.

Remziye Kurşun da "O gün hastaneye gitmiştim ve döndüğümde mazgalın tıkandığını gördüm. Göl gibi dalgalanıyordu. Baston yardımıyla tıkanıklığı açtım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimi yaptım. Herkese de yapmasını tavsiye ederim” dedi.