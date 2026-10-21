1550 gönüllü ile havadalar...İHAKUT'ta Zafer Yılmaz güven tazeledi

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nün Yalova'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda tüzük değişikliği kabul edilirken yeni yönetim ve denetim kurulları seçildi. 330'un üzerinde üyenin katıldığı kongrede Zafer Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu belirlendi. Türkiye genelinde 81 ilde yapılanmasını sürdüren kulüp, 587 resmî üyesi ve bin 550 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarına havadan destek sağlıyor.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, 17 Ekim 2026 tarihinde Yalova'da olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. 330'un üzerinde üyenin katılımıyla düzenlenen kongrede kulübün tüzüğünde değişikliğe gidilirken yeni yönetim ve denetim kurulları da seçildi. Kongrede Zafer Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni dönem için göreve geldi.

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Olağanüstü genel kurul öncesinde Ankara'da bir araya gelen kulüp üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretin ardından toplantı düzenlenerek kulübün faaliyetleri, hedefleri ve yeni dönem planları değerlendirildi. Ankara'daki programın ardından Yalova'da bir araya gelen üyeler, kongrede tüzük değişikliği ve yönetim kurulu seçimini gerçekleştirdi.

81 ilde teşkilatlandı

Türkiye'nin 81 ilinde yapılanmasını sürdüren İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nün 587 resmî üyesi ve toplam bin 550 gönüllüsü bulunuyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerine havadan destek sağlamayı amaçlayan kulüp, insansız hava araçlarıyla yürütülen çalışmalarda görev alıyor.

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AFAD ile 35 ilde protokol, 55'in üzerinde operasyona destek

Kulübün 35 ilde AFAD ile protokol imzaladığı, bugüne kadar 55'in üzerinde operasyona katılarak destek verdiği belirtildi. İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde de İHAKUT, 10 kişilik drone ekibiyle sahadaki çalışmalara destek sağladı. Ekip, insansız hava araçlarıyla yürütülen çalışmalarla arama kurtarma faaliyetlerine havadan katkıda bulundu.

Afet ve acil durumlarda havadan desteğin önemine dikkat çeken kulüp, Türkiye genelindeki teşkilatlanmasını güçlendirerek arama kurtarma çalışmalarında daha etkin rol almayı hedefliyor.

Yeni dönemde gönüller çağrı

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Yeni dönemde teşkilatlanma çalışmalarını güçlendirmeyi ve arama kurtarma faaliyetlerine katkıyı artırmayı hedefleyen İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, yeni gönüllüleri bünyesine katmayı amaçlıyor. Kulüp Başkanı Zafer Yılmaz, havacılık ve arama kurtarma alanında görev almak isteyen vatandaşları kulübe katılmaya davet etti.

Yeni yönetim ve denetim kurulları

Genel kurulda belirlenen yönetim kurulu asil üyeleri Zafer Yılmaz başkanlığında Okay Narlı, Aytaç Engin, Murat Şahin, Süleyman Kırkpınar, Mehmet Ali Altıntaş, Turan Onur Göker, Anıl Kılıç, Kadir Ekinci, Serdar Topal, Gökhan Pehlivan ve Tuğrul Oktaş'tan oluştu.

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Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Abdullah Furkan Bakırcan, İhsan Altıkardeş, Mustafa Günel, Bilal Elmas, İbrahim Sena Kandazoğlu, Recep Dağ, Mehmet Gezgiç, İzzet Metin Canlı, Turgay Armağan ve Engin Uymaz seçildi.

Denetim kurulu asil üyeleri Münir Bora, Çetin Çağlı ve Zeynep Türktam olurken, yedek üyeler Ersoy Atik, Yüksel Hakan Mavzer ve Onur Kılavuz olarak belirlendi.