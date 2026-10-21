Tıkanan mazgalı bastonuyla açan Remziye teyzeye Yalova Valisi Usta'dan teşekkür ziyareti

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, sağanak sırasında evinin bulunduğu sokakta yapraklarla tıkanan mazgalı bastonuyla temizleyen 65 yaşındaki Remziye Kurşun’u ziyaret ederek duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak sırasında Remziye Kurşun, merkezdeki evinin bulunduğu Kazımiye Sokak’ta mazgalın yapraklarla dolduğunu fark etti. Yağmur suyunun tahliyesinin engellenmemesi için mazgalın başına geçen Kurşun, biriken yaprakları bastonuyla temizledi.

Kurşun’un bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kurşun’u evinde ziyaret etti. Usta, duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiği Kurşun’a çiçek takdim etti.

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Vali Usta, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kurşun’un davranışının yalnızca bir mazgalı temizlemekten ibaret olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben o kadar mutlu oldum ki. O kadar gurur duydum ki. Yaptığın hareket öyle sadece mazgal temizlemek değil. O kadar altı dolu ki. Bize kim olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek oldun. İnşallah gençler, büyükler size bakarak aynısını yapacaklardır.”

Remziye Kurşun ise mazgalı temizlediği günü anlatarak davranışının bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

O gün hastaneye gittiğini ve sokaktaki su birikintisini fark ettiğini belirten Kurşun, şöyle konuştu:

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“Vatandaş olarak görevimdi. Ben o gün hastaneye gitmiştim. Orayı gördüm. Göl gibi dalgalanıyor. Bastonla halledeyim dedim. O şekilde de açtım işte. Herkes yapardı yani. Herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimdi. Herkesin de yapmasını tavsiye ederim.”