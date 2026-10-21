Çınarcık'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, Taşliman Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan başladı, Koruköy beldesindeki sahil hattında sona erdi.
Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Göknur Eroğlu, katılımcılara meme kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, Çınarcık Belediyesi spor eğitmeninin yönettiği kardiyo egzersiz hareketleriyle tamamlandı.
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