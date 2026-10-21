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        Çınarcık'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlendi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Çınarcık'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlendi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, Taşliman Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan başladı, Koruköy beldesindeki sahil hattında sona erdi.

        Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Göknur Eroğlu, katılımcılara meme kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

        Etkinlik, Çınarcık Belediyesi spor eğitmeninin yönettiği kardiyo egzersiz hareketleriyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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