Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

        İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

        YALOVA-Bursa kara yolunda minibüsün çarpmasıyla ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Naim Arslan'ın (75) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:35 Güncelleme:
        İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

        YALOVA-Bursa kara yolunda minibüsün çarpmasıyla ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Naim Arslan’ın (75) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza, 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı. Kazada Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REKLAM

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan’ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü. Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrıldığı anlar ile refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durduğu anlar da görüntülere yansıdı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Benzer Haberler

        37 yıllık 'Barış Çanı' çalındıktan 35 gün sonra, 26 bin liraya satıldığı hu...
        37 yıllık 'Barış Çanı' çalındıktan 35 gün sonra, 26 bin liraya satıldığı hu...
        Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı'yla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı'yla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
        Çınarcık'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlendi
        Çınarcık'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlendi
        Yalova'da sağanakta tıkanan mazgalı temizleyen kişiyi, Vali Usta ziyaret et...
        Yalova'da sağanakta tıkanan mazgalı temizleyen kişiyi, Vali Usta ziyaret et...
        Tıkanan mazgalı bastonuyla açan Remziye teyzeye Yalova Valisi Usta'dan teşe...
        Tıkanan mazgalı bastonuyla açan Remziye teyzeye Yalova Valisi Usta'dan teşe...