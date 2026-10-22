Yalova'da otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada

Alınan bilgiye göre, 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında YalovaBursa kara yolunda gelen kazada Kirazlı köyü sapağından girmek isteyen Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek savrulurken minibüs refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Olayda otomobil sürücüsü Naim Arslan’ın hayatını kaybederken minibüsteki 4 kişi ise hafif yaralanmıştı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkarak yolun karşısına geçemeye çalışan otomobile minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ikiye ayrılırken minibüs ise orta refüje çıkarak ağaca çarptı.

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