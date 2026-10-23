Yalova OSB'den öğrenci projelerine destek

Yalova OSB ile üniversite arasındaki iş birlikleri kapsamında çok sayıda TÜBİTAK 2209 projesine destek verilirken, öğrencilerin araştırmalarını sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ARIKOVANI Takımı, Savaşan İHA Yarışması’nda En İyi Yapay Zekâ Teknoloji Uygulamaları Ödülü’nü kazandı. TARAGAY ve TARAGAYT1 takımları ise Dikey İnişli Roket Yarışması finallerini sırasıyla 6’ncı ve 7’nci sırada tamamladı.

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