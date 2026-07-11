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        Yalova'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde oto yıkamada elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 00:53 Güncelleme:
        Yalova'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde oto yıkamada elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaytazdere beldesindeki Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi'nde oto yıkama işletmecisi Samim Okur (54) ile oğlu Olcay Okur (26), bir tırı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

        Olayı gören çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunu bulundukları yerden çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Altınova ile Karamürsel devlet hastanelerine kaldırılan Samim Okur ile Olcay Okur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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