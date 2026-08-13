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        Yalova'da forkliftin çarptığı işçi öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde forkliftin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Yalova'da forkliftin çarptığı işçi öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde forkliftin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

        Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan Özkan Aktaş'a forklift çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Aktaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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