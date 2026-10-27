Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

        Yalova'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Yalova'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        D.C. idaresindeki 77 AEP 548 plakalı hafif ticari araç, Yalova-Armutlu NATO Yolu'nun Koruköy mevkisinde, yağışın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        600 gram doğan kızı, meslek hayatına yön verdi
        600 gram doğan kızı, meslek hayatına yön verdi
        Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda Cemil Demiryürek yeniden başkan seçildi
        Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda Cemil Demiryürek yeniden başkan seçildi
        Güllü'nün kızının avukatından gerekçeli karara itiraz
        Güllü'nün kızının avukatından gerekçeli karara itiraz
        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kızına verilen ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kızına verilen ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Güllü Cinayetinde gerekçeli karar açıklandı; Tuğyan'a verilen hapis cezasın...
        Güllü Cinayetinde gerekçeli karar açıklandı; Tuğyan'a verilen hapis cezasın...