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        Güllü'nün kızının avukatından gerekçeli karara itiraz

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından avukatı Merve Uçanok, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Güllü'nün kızının avukatından gerekçeli karara itiraz

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından avukatı Merve Uçanok, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

        Avukat Merve Uçanok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ekim 2026 tarihinde Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müvekkili Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u kasten öldürmek suçundan mahkumiyetine ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini hatırlattı.

        Gerekçeli kararı incelediklerini belirten Uçanok, dosyada bulunan birçok delile itibar edilmediğini, mahkumiyetin yalnızca tanık Sultan Nur Ulu'nun sonradan değiştirdiği ifadesine ve Bursa Kriminal Laboratuvarı'nın olay yerinden yaklaşık bir ay sonra alınan örneklerde zeminde kayganlık oluşturabilecek özel bir madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını savundu.

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        Karar hukuka aykırıdır

        Kararın hukuka aykırı olduğunu ileri süren Uçanok, ayrıntılı kanun yolu başvurularını gerçekleştireceklerini ifade etti. Olay günü müvekkilinin ve annesinin yaşadığı ikamete gelen kolluk görevlilerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda zeminin son derece kaygan olduğuna dair değerlendirmelerde bulunduğunu öne süren Uçanok, olay yerini inceleyen Cumhuriyet savcısının da zeminin kaygan olduğunu tutanağa geçirdiğini iddia etti. Uçanok, müvekkilinin kardeşi T. Hamza Yağız Gülter'in ifadesinde de evin zemininde kayganlık sorunu yaşandığına ve annesinin daha önce kayganlık nedeniyle düştüğüne ilişkin beyanların bulunduğunu belirtti.

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        Tanık ifadesine itiraz

        Uçanok, tanık Sultan Nur Ulu'nun özgürlüğünü kaybetme tehdidi altında ve avukatlarıyla bir güne yakın görüştürülmediği gözaltı sürecinin ardından verdiği ifadelere gerekçesiz şekilde üstünlük tanındığını savundu. Tanığın beyanının somut delillerle desteklenmediğini ileri süren Uçanok, dosya kapsamında verdiği ilk üç ifadeyle çeliştiğini iddia ettiği bu beyanın mahkûmiyete esas alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

        Masumiyet karinesine saygı

        Açıklamasında üst mahkemelerin müvekkili hakkındaki mahkumiyet kararının hukuka aykırılığını tespit edeceğine inandıklarını belirten Uçanok, kamuoyundan yargı süreci devam ederken masumiyet karinesi ilkesine saygı gösterilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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