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        Gökçe Barajı'nda sağanak sonrası yükseliş, tahliye sürüyor

        Yalova'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nın su seviyesini yükseltti. Ekim ayının başında yüzde 49 seviyesine kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı, yağışların ardından 17 Ekim'de yüzde 74'e kadar çıktı. Baraj kapakları açık tutularak kontrollü su tahliyesi sürdürülürken, son ölçümlerde su seviyesinin yüzde 66'ya gerilediği görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Gökçe Barajı'nda sağanak sonrası yükseliş, tahliye sürüyor

        Yalova’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nın su seviyesini yükseltti. Ekim ayının başında yüzde 49 seviyesine kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı, yağışların ardından 17 Ekim’de yüzde 74’e kadar çıktı. Baraj kapakları açık tutularak kontrollü su tahliyesi sürdürülürken, son ölçümlerde su seviyesinin yüzde 66’ya gerilediği görüldü.

        Yalova genelinde yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, baraj havzasını da besledi. Ekim ayının ilk günlerinde yüzde 50 seviyesinde bulunan Gökçe Barajı’nda, 6 Ekim’de doluluk oranı yüzde 49 olarak ölçüldü. Yağışların etkisiyle sonraki günlerde yükselişe geçen su seviyesi, 17 Ekim’de yüzde 74’e ulaştı. Güncel grafikte 23 Ekim itibarıyla doluluk oranının yüzde 66 olduğu görüldü. Su seviyesindeki artışın ardından baraj kapakları açılarak kontrollü tahliye gerçekleştirilmeye başlandı. Tahliye nedeniyle Selimandıra Deresi’nde su seviyesinin ve akış hızının arttığı bildirildi. Barajdaki su miktarı ile dere yatağındaki akışın yakından takip edildiği belirtildi.

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        Haziranda yüzde 96’ya ulaşmıştı

        Gökçe Barajı’nın 2026 yılı verileri incelendiğinde, su seviyesinin yılın başında oldukça düşük olduğu görüldü. Ocak ayında yüzde 4 seviyesine kadar gerileyen baraj, şubat ayında yüzde 44’e, mart ayında yüzde 83’e, nisan ayında yüzde 90’a ve mayıs ayında yüzde 93’e yükseldi. Haziran ayında yüzde 96 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan barajda, yaz aylarında yeniden düşüş yaşandı. Temmuz ayında yüzde 88, ağustosta yüzde 74 ve eylülde yüzde 58 olarak ölçülen su seviyesi, yaz sonu ve sonbahar başında gerilemeye devam etti. Eylül sonunda yüzde 46 seviyesine kadar düşen doluluk oranı, sonbahar yağışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

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        Geçmiş yılların ekim ayı verilerini aştı

        Gökçe Barajı’nın ekim ayı doluluk oranları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, 2026 yılındaki seviyenin önceki üç yılın aynı dönemindeki değerlerin üzerinde olduğu görüldü. Barajın ekim ayı doluluk oranı 2023’te yüzde 52, 2024’te yüzde 38, 2025’te ise yüzde 30 olarak kaydedildi.

        23 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 66 seviyesinde bulunan baraj, 2025 yılının ekim ayındaki seviyenin 36 puan, 2024 yılının aynı dönemindeki seviyenin 28 puan, 2023 yılındaki seviyenin ise 14 puan üzerinde bulunuyor.

        Son yağışlarla birlikte su seviyesi yeniden yükselen Gökçe Barajı’nda kontrollü tahliye devam ederken, doluluk oranındaki değişim takip ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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