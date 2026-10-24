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        Gökçe Barajı'nda kontrollü su tahliyesi

        YALOVA'da sağanağın ardından Gökçe Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapıldı. Tahliyeyle birlikte barajın doluluk oranı yüzde 74'ten yüzde 66'ya geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Gökçe Barajı'nda kontrollü su tahliyesi

        YALOVA’da sağanağın ardından Gökçe Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapıldı. Tahliyeyle birlikte barajın doluluk oranı yüzde 74’ten yüzde 66’ya geriledi.

        Yalova’da son günlerde etkili olan sağanakla birlikte kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nın su seviyesi yükseldi. Ekim ayının başında yüzde 49’a kadar gerileyen doluluk oranı, yağışların ardından 17 Ekim’de yüzde 74’e ulaştı. Artışın ardından baraj kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatıldı. 23 Ekim itibarıyla doluluk oranının yüzde 66’ya gerilediği görüldü.

        Yağışlarla birlikte barajdan yapılan tahliye nedeniyle Selimandıra Deresi’nde su seviyesinin ve akış hızının arttığı bildirildi. Barajdaki su miktarı ile dere yatağındaki akışın takip edildiği belirtildi.

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        Gökçe Barajı’nda 2026 yılının başında yüzde 4’e kadar gerileyen doluluk oranı, yağışlarla birlikte yükseldi. Şubat ayında yüzde 44, Mart'ta yüzde 83, Nisan'da yüzde 90 ve Mayıs'ta yüzde 93 olarak ölçülen oran, Haziran ayında yüzde 96’ya ulaştı. Yaz aylarında yeniden düşüşe geçen doluluk oranı, Temmuz'da yüzde 88, Ağustos'ta yüzde 74 ve Eylül'de yüzde 58 olarak kaydedildi. Eylül sonunda yüzde 46’ya kadar gerileyen su seviyesi, sonbahar yağışlarıyla yeniden yükseldi.

        GEÇMİŞ YILLARIN ÜZERİNDE

        Gökçe Barajı’nın ekim ayı doluluk oranı 2023’te yüzde 52, 2024’te yüzde 38, 2025’te ise yüzde 30 olarak kaydedildi. Barajdaki doluluk oranı, 23 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 66’ya ulaşarak önceki üç yılın ekim ayı verilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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