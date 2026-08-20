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        Yalova'da hamile eşini tüfekle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Yalova'da hamile eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Yalova'da hamile eşini tüfekle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Yalova'da hamile eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşini vuran Muhammed D, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sultan Pelit D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed D'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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