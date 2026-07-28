Yalova'da iş yeri sahibini öldüren kadın aynı silahla intihar etti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde gayrimenkul ofisine giden kadın iş yeri sahibini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.



Siteler Mahallesi Çimen Sokağı'nda faaliyet gösteren gayrimenkul ofisine giden 49 yaşındaki Gül N.A'nın, 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'ya tabancayla ateş ettiği, ardından aynı tabanca ile yaşamına son verdiği ileri sürüldü.



Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Gül N.A. ve Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

